TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'de 7 futbolcu profesyonel oldu

TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer'de 7 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında forma giyen 7 oyuncunun profesyonel olduğu belirtildi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Sarıyer Kulübü Başkanı Ali Genç, "Batuhan Topçu, Bartu Ekşioğlu, Hikmet Eren Dalgıç, Ege Kaplan, İsmail Arda Yaşar, Mahmut Celal Yücel ve Berkan Atmaca, bundan böyle Sarıyer'in A takımında mücadele edecek. Cesaret örneği gösterdik ve 1982 ruhunu adeta yeniledik. Altyapıdaki gelecek vadeden sporcularımızı profesyonel yaparak, her türlü riski ve eleştiriyi göğüsledik. Bu gençleri profesyonel yapmaktan büyük bir haz duyuyorum. Allah yollarını açık etsin. İnşallah Sarıyer'e uzun yıllar hizmet verirler." ifadelerini kullandı.