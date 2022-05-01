TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı - Haberler

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TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı

AA - Cem Ali Kuş - Spor
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TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bitexen Düzcespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi, taraftarlarca kentte coşkuyla kutlandı.

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bitexen Düzcespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi, taraftarlarca kentte coşkuyla kutlandı.

Araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk turu atan Düzcesporlu taraftarlar, daha sonra Anıtpark Meydanı'nda toplanarak marşlar eşliğinde kutlama yaptı.

Meşale ve bayraklarla şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, TFF 2. Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı.

Emniyet ekipleri de kutlamalar sırasında güvenlik önlemi aldı.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

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