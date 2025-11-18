TFF 2. Lig'deki 282 Futbolcuya Bahis Nedeniyle Cezalar Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 2. Lig'deki 282 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis cezalarını açıklamaya devam ediyor. 149 profesyonel hakem ve Süper Lig ile 1. Lig'deki 102 futbolcunun ardından 2. Lig oyuncularına verilen cezalar da duyuruldu.

TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, 282 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. - İSTANBUL