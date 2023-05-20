TFF 2. Lig'de Play-Off 1. Tur Programı Belli Oldu

TFF 2. Lig'de bugün tamamlanan müsabakalar sonucunda Play-Off eşleşmeleri ve müsabaka programı belli oldu.

TFF 2. Lig Play-Off eşleşmeleri ve müsabaka tarihleri belli oldu. Play-Off 1. Tur maçları 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak Beyaz Grup'ta, Esenler Erokspor ile Ankaraspor, Amed Sportif ile 24Erzincanspor eşleşti. Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzonspor FK ile B. Vanspor FK ile mücadele edecek. Bir diğer mücadelede ise İskenderunspor, Ankara Demirspor'a konuk olacak.

Gruplarını 2. sırada tamamlayan Şanlıurfaspor ve Bucaspor 1928, doğrudan 3. tura yükseldi.

Buna göre 25 Mayıs'ta oynanacak Play-Off 1. Tur maçları şu şekilde:

Beyaz Grup:

20. 00 Esenler Erokspor - Ankaraspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - 24Erzincanspor

Kırmızı Grup:

15.30 1461 Trabzonspor FK - Van Spor FK

17.00 İskenderunspor - Ankara Demirspor - İSTANBUL