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TFF 2. Lig'de normal sezon sona erdi

TFF 2. Lig'de normal sezon sona erdi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de normal sezon, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı.

Futbolda TFF 2. Lig'de normal sezon, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı.

Ligde küme düşen son takım ise Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Batman Petrolspor oldu.

TFF 2. Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ÇORUM FK36247565244179
2.ŞANLIURFASPOR36229575255075
3.ESENLER EROKSPOR361881077354262
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER361791063362760
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR3616101050341658
6.ANKARASPOR3616101058421658
7.SOMASPOR361791054351957
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR361410125546952
9.MENEMEN FK361591257441351
10.HES İLAÇ AFYONSPOR361211134847147
11.İNEGÖLSPOR36145174053-1347
12.ISPARTA 32 SPOR361210144342146
13.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR361210144142-146
14.BURSASPOR361210145157-646
15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR361210144848046
16.BATMAN PETROLSPOR 36129154044-445
17.TARSUS İDMAN YURDU363122126125-9921
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR3657242568-4319
19.SİVAS BELEDİYESPOR3629252796-6915
NOT: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR38259473284584
2.BUCASPOR 192838249563224181
3.İSKENDERUNSPOR38238765313477
4.1461 TRABZON FK38228862273574
5.BITEXEN VANSPOR FK382111658273174
6.ANKARA DEMİRSPOR382011765323371
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR381911855312468
8.FETHİYESPOR38167155951855
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR38158154550-553
10.SERİK BELEDİYESPOR3814111354431150
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ381212144954-548
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR381016123835346
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR381112154351-845
14.GMG KASTAMONUSPOR381110174147-643
15.SARIYER381012164657-1142
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 3889213764-2733
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR38610223276-4425
18.ADIYAMAN FK3758242270-4823
19.PAZARSPOR38411232979-5023
20.DİYARBEKİRSPOR3729261879-6115
NOT: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA / Spor

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