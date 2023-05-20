TFF 2. Lig'de normal sezon sona erdi
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TFF 2. Lig'de normal sezon, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı.
Futbolda TFF 2. Lig'de normal sezon, 38. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların ardından Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor, adlarını play-off'a yazdırdı.
Ligde küme düşen son takım ise Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Batman Petrolspor oldu.
TFF 2. Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|36
|24
|7
|5
|65
|24
|41
|79
|2.ŞANLIURFASPOR
|36
|22
|9
|5
|75
|25
|50
|75
|3.ESENLER EROKSPOR
|36
|18
|8
|10
|77
|35
|42
|62
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|36
|17
|9
|10
|63
|36
|27
|60
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|36
|16
|10
|10
|50
|34
|16
|58
|6.ANKARASPOR
|36
|16
|10
|10
|58
|42
|16
|58
|7.SOMASPOR
|36
|17
|9
|10
|54
|35
|19
|57
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|36
|14
|10
|12
|55
|46
|9
|52
|9.MENEMEN FK
|36
|15
|9
|12
|57
|44
|13
|51
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|36
|12
|11
|13
|48
|47
|1
|47
|11.İNEGÖLSPOR
|36
|14
|5
|17
|40
|53
|-13
|47
|12.ISPARTA 32 SPOR
|36
|12
|10
|14
|43
|42
|1
|46
|13.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|36
|12
|10
|14
|41
|42
|-1
|46
|14.BURSASPOR
|36
|12
|10
|14
|51
|57
|-6
|46
|15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|36
|12
|10
|14
|48
|48
|0
|46
|16.BATMAN PETROLSPOR
|36
|12
|9
|15
|40
|44
|-4
|45
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|36
|3
|12
|21
|26
|125
|-99
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|36
|5
|7
|24
|25
|68
|-43
|19
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|36
|2
|9
|25
|27
|96
|-69
|15
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|38
|25
|9
|4
|73
|28
|45
|84
|2.BUCASPOR 1928
|38
|24
|9
|5
|63
|22
|41
|81
|3.İSKENDERUNSPOR
|38
|23
|8
|7
|65
|31
|34
|77
|4.1461 TRABZON FK
|38
|22
|8
|8
|62
|27
|35
|74
|5.BITEXEN VANSPOR FK
|38
|21
|11
|6
|58
|27
|31
|74
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|38
|20
|11
|7
|65
|32
|33
|71
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|38
|19
|11
|8
|55
|31
|24
|68
|8.FETHİYESPOR
|38
|16
|7
|15
|59
|51
|8
|55
|9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|38
|15
|8
|15
|45
|50
|-5
|53
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|38
|14
|11
|13
|54
|43
|11
|50
|11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|38
|12
|12
|14
|49
|54
|-5
|48
|12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|38
|10
|16
|12
|38
|35
|3
|46
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|38
|11
|12
|15
|43
|51
|-8
|45
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|38
|11
|10
|17
|41
|47
|-6
|43
|15.SARIYER
|38
|10
|12
|16
|46
|57
|-11
|42
|16.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|38
|8
|9
|21
|37
|64
|-27
|33
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|38
|6
|10
|22
|32
|76
|-44
|25
|18.ADIYAMAN FK
|37
|5
|8
|24
|22
|70
|-48
|23
|19.PAZARSPOR
|38
|4
|11
|23
|29
|79
|-50
|23
|20.DİYARBEKİRSPOR
|37
|2
|9
|26
|18
|79
|-61
|15
Kaynak: AA / Spor
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