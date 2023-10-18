TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı
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TFF 2. Lig'de oynanan 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar açıklandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakaların sonuçları şu şekildedir...
TFF 2. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Hes İlaç Afyonspor-Vefa Group Vanspor: 0-1
1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor: 1-0
Adıyaman FK- Ankara Demirspor : 0-3
Tuna Tarım Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Ankaraspor: 1-2
Serik Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-0
Kırşehir Futbol-Altınordu: 1-0
Bucaspor 1928-Bursaspor: 3-0
Esenler Erokspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-2
Kırmızı Grup
Alagöz Holding Iğdır FK-Menemen FK: 2-1
GMG Kastamonuspor-Denizlispor: 2-0
Karaman FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor: 0-2
Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Uşakspor: 1-0
İnegölspor-Sarıyer: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-2
Isparta 32-Belediye Derincespor: 1-0