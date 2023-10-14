TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı
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TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Vefa Group Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0
Ankara Demirspor-Bucaspor 1928: 0-1
Ankaraspor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0
Nazilli Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0
Altınordu-Serik Belediyespor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Adıyaman FK: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon: 0-3
Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Düzce Cam Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-6
Denizlispor-İnegölspor: 2-0
Sarıyer-Fethiyespor: 2-2
Uşakspor-Isparta 32: 0-2
Belediye Derincespor-Karaman FK: 0-0
Somaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Menemen FK- Gmg Kastamonuspor : 1-1
İskenderunspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 1-0