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TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları yarın oynanacak

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları yarın oynanacak

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8. hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8. hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.30 Adıyaman FK- Etimesgut Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.30 Pazarspor-Kocaelispor (Pazar İlçe)

14.30 Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

14.30 1461 Trabzon FK-GMG Kastamonuspor (Yomra ilçe)

15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

15.30 Uşakspor-Serik Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Weecoins Kırklarelispor-İskenderunspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Ankara Demirspor (Fethiye İlçe)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kırşehir FK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bucaspor 1928-Sarıyer (Yeni Buca)

Beyaz Grup:

Yarın:

14.30 Sivas Belediyespor-Çorum FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.30 Bayburt İl Özel İdare-Somaspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Bitexen Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Ankaraspor-Bursaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor (Esenler Erokspor)

15.30 İnegölspor-Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)

18.30 Tarsus İdman Yurdu-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Batman Petrolspor (Diyarbakır)

19.00 Anagol 24Erzincanspor-Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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