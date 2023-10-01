TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları sonuçlandı

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan 6. hafta maçlarının sonuçları açıklandı.

TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları yapıldı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ile alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK: 0-1

Vanspor FK-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Ankaraspor-Serik Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0

Altınordu-Bucaspor 1928: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı-Bursaspor: 1-1

Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor: 0-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Weecoins Kırklarelispor: 3-1

Karacabey Belediyespor-Kırşehir FK: 3-0

Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor: 0-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Isparta 32: 1-2

İskenderunspor-Karaman FK: 2-0

Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Somaspor-İnegölspor: 3-3

Menemen FK-Fethiyespor: 2-1

Denizlispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1