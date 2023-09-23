TFF 2. Lig'de 5. hafta mücadelesi tamamlandı
TFF 2. Lig'de 5. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle...
TFF 2. Lig'de 5. hafta mücadelesi tek maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Adıyaman FK-Ankaraspor: 0-2
1461 Trabzon FK-Hes İlaç Afyonspor: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Diyarbekirspor: 0-0
Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1
Bursaspor-Altınordu: 1-1
Weecoins Kırklarelispor- Vanspor FK: 1-2
Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor: 3-1
Kırmızı Grup
Karaman FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Denizlispor: 0-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Sarıyer: 3-1
İnegölspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Belediye Derincespor-Uşakspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-İskenderunspor: 1-0
Isparta 32-Düzce Cam Düzcespor: 3-1
Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK: 0-2
Fethiyespor-Somaspor: 1-1
Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu maçıyla 5. hafta müsabakaları tamamlanacak.