TFF 2. Lig'de 4. hafta tamamlandı
TFF 2. Lig'de oynanan 10 maç sonucunda alınan sonuçlar açıklandı. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'taki müsabakaların skorları da verildi.
TFF 2. Lig'de 4. hafta, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.
Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'taki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Diyarbekirspor-Weecoins Kırklarelispor: 2-0
Vanspor FK-Kırşehir Futbol SK: 2-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0
Pes İlaç Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Fethiyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-İnegölspor: 2-0
Düzce Cam Düzcespor-Karaman FK: 1-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
İskenderunspor-Belediye Derincespor: 0-0
Denizlispor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-2
Kaynak: AA / Spor