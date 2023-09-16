TFF 2. Lig'de 4. hafta maç sonuçları
TFF 2. Lig'de 4. hafta maçları oynandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 8 maçın sonuçları açıklandı.
TFF 2. Lig'de 4. hafta, oynanan 8 maçla başladı.
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Ankaraspor-Bucaspor 1928: 1-1
Nazilli Belediyespor- Bursaspor : 1-0
Altınordu- Ankara Demirspor : 1-2
Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK: 0-1
Esenler Erokspor- 1461 Trabzon FK: 1-0
Kırmızı Grup:
Sarıyer-Isparta 32 Spor: 1-0
Somaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Menemen FK-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Kaynak: AA / Spor