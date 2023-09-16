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TFF 2. Lig'de 4. hafta maç sonuçları

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TFF 2. Lig'de 4. hafta maçları oynandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 8 maçın sonuçları açıklandı.

TFF 2. Lig'de 4. hafta, oynanan 8 maçla başladı.

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Ankaraspor-Bucaspor 1928: 1-1

Nazilli Belediyespor- Bursaspor : 1-0

Altınordu- Ankara Demirspor : 1-2

Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK: 0-1

Esenler Erokspor- 1461 Trabzon FK: 1-0

Kırmızı Grup:

Sarıyer-Isparta 32 Spor: 1-0

Somaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Menemen FK-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Kaynak: AA / Spor

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