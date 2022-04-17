TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı
AA - Ercan Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2. Lig'de 35'inci hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 35'inci hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Isparta 32 Spor-Pazarspor: 1-0
Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1
Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-1
Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0
Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3
Kırmızı Grup
Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-2
Sakaryaspor-Turgutluspor: 3-0
Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor: 3-2
Diyarbekirspor- Kahramanmaraşspor: 3-0
Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor: 0-1
Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi: 1-1
Niğde Anadolu FK-Sarıyer: 2-0
AA / Ercan Doğan - Spor