TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi tamamlandı

TFF 2. Lig'de 35'inci hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 35'inci hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Isparta 32 Spor-Pazarspor: 1-0

Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1

Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-1

Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0

Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

Kırmızı Grup

Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 2-2

Sakaryaspor-Turgutluspor: 3-0

Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor: 3-2

Diyarbekirspor- Kahramanmaraşspor: 3-0

Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi: 1-1

Niğde Anadolu FK-Sarıyer: 2-0

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title