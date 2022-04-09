TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi 6 maçla başladı
AA - Ercan Doğan - Spor
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TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.
TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Pazarspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-1
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor FK-Somaspor: 1-0
An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Niğde Anadolu FK: 4-3
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor : 0-0
AA / Ercan Doğan - Spor