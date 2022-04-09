TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi 6 maçla başladı - Haberler

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TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi 6 maçla başladı

AA - Ercan Doğan - Spor
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TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi 6 maçla başladı

TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.

TFF 2. Lig'de 34. hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Pazarspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor FK-Somaspor: 1-0

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-Niğde Anadolu FK: 4-3

Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor: 0-1

Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor : 0-0

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor, Pazarspor, Spor, Haberler

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