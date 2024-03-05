TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları yarın oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanacak olan maçların programı açıklandı.
TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup:
14.00 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Kırklarelispor-Altınordu (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kırşehir Futbol-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırşehir Ahi)
14.00 Serik Belediyespor-Ankara Demirspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Adıyaman FK-Bursaspor (Kahta İlçe)
14.00 Diyarbekirspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Diyarbakır)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Zafer)
14.00 Esenler Erokspor-Karacabey Belediyespor (Esenler Erokspor)
14.00 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Kırmızı Grup:
14.00 Fethiyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Fethiye İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Bolluca)
14.00 Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler (Isparta Atatürk)
14.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Denizlispor (Iğdır Şehir)
14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)
14.00 İnegölspor-Düzce Cam Düzcespor (İnegöl İlçe)