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TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları tamamlandı

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TFF 2. Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmaların skorları ve detayları haberimizde.

TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor: 3-0

Kırklarelispor-Altınordu: 0-0

Kırşehir Futbol-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4

Serik Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-0

Adıyaman FK-Bursaspor: 0-3

Diyarbekirspor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 1-3

Hes İlaç Afyonspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Esenler Erokspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 2-1

Kırmızı Grup:

Fethiyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor: 1-3

Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-0

Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Somaspor-Menemen FK: 0-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Denizlispor: 1-3

GMG Kastamonuspor-Sarıyer: 1-0

İnegölspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-3

Kaynak: AA / Spor

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