TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları tamamlandı
TFF 2. Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmaların skorları ve detayları haberimizde.
TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor: 3-0
Kırklarelispor-Altınordu: 0-0
Kırşehir Futbol-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
Serik Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-0
Adıyaman FK-Bursaspor: 0-3
Diyarbekirspor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 1-3
Hes İlaç Afyonspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0
Esenler Erokspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 2-1
Kırmızı Grup:
Fethiyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor: 1-3
Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-0
Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Somaspor-Menemen FK: 0-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Denizlispor: 1-3
GMG Kastamonuspor-Sarıyer: 1-0
İnegölspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-3