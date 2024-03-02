TFF 2. Lig'de 28. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 28. hafta mücadeleleri tamamlandı. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 28. hafta mücadeleleri bugün Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Bursaspor-Bucaspor 1928: 0-2
Ankara Demirspor-Adıyaman FK: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Serik Belediyespor: 2-0
Altınordu-Kırşehir FK: 2-1
Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor: 3-1
Ankaraspor-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Karacabey Belediyespor-1461 Trabzon FK: 3-1
AcnTURK Vanspor-Hes İlaç Afyonspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Karaman FK: 4-1
Belediye Derincespor-Isparta 32: 3-0
Uşakspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-2
İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Düzce Cam Düzcespor-Fethiyespor: 0-0
Sarıyer-İnegölspor: 0-0
Denizlispor-GMG Kastamonuspor: 1-2
Menemen FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0