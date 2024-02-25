TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi
TFF 2. Lig'de oynanan 27. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakaların skorları ve detayları haberde yer alıyor.
TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Adıyaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
1461 Trabzon FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Zonguldak Kömürspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Kırklarelispor-Ankaraspor: 1-0
Hes İlaç Afyonspor-Diyarbekirspor: 0-0
Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor: 2-0
Kırşehir Futbol-Nazilli Belediyespor: 1-0
Serik Belediyespor-Altınordu: 0-0
Kırmızı Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Somaspor: 3-1
Anagold 24Erzincanspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Menemen FK: 1-0
İnegölspor-Denizlispor: 4-0
Fethiyespor-Sarıyer: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Isparta 32-Uşakspor: 1-0
Karaman FK-Belediye Derincespor: 2-0