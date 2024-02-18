TFF 2. Lig'de 26. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadeleleri tamamlandı. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadeleleri bugün Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Esenler Erokspor: 3-2
Ankara Demirspor-Bursaspor: 2-0
Altınordu-Adıyaman FK: 2-1
Nazilli Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-3
Yeni Mersin İdmanyurdu-Zonguldak Kömürspor: 0-0
AcnTURK Vanspor-1461 Trabzon: 1-0
Kırmızı Grup
Belediye Derincespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Uşakspor-Karaman FK: 0-2
İskenderunspor-Isparta 32 Spor: 2-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavurköy Belediyespor: 1-0
Düzce Cam Düzcespor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Denizlispor-Fethiyespor: 0-1
Menemen FK-İnegölspor: 3-1
Somaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1