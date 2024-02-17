TFF 2. Lig'de 26. hafta maç sonuçları
TFF 2. Lig'de 26. haftanın perdesi, oynanan 4 müsabakayla açıldı. Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı-Bucaspor 1928 maçı 0-2, Ankaraspor-Kırşehir Futbol maçı 2-2, Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor maçı ise 0-0 berabere sonuçlandı. Kırmızı Grup'ta ise Sarıyer-Anagold 24Erzincanspor maçını Anagold 24Erzincanspor 0-1 kazandı.
TFF 2. Lig'de 26. haftanın perdesi, oynanan 4 müsabakayla açıldı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı- Bucaspor 1928: 0-2
Ankaraspor- Kırşehir Futbol: 2-2
Karacabey Belediyespor- Kırklarelispor : 0-0
Kırmızı Grup:
Sarıyer-Anagold 24Erzincanspor: 0-1