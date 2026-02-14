Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarında hafta boyunca oynanan maçların sonuçları açıklandı. Kırmızı Grup'ta 3, Beyaz Grup'ta 5 karşılaşma gerçekleşti.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 24. hafta 3, Beyaz Grup'ta da 26. hafta 5 maçla başladı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ibaş Isparta 32 Spor : 2-1

Ankara Demirspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0

Aliağa Futbol-Muşspor: 4-0

Beyaz Grup:

Anagold 24 Erzincanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 3-1

Sultan Su İnegölspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-2

Kepezspor-Beykoz Anadoluspor: 2-3

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu: 1-1

Seza Çimento Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
