Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarında hafta boyunca oynanan maçların sonuçları açıklandı. Kırmızı Grup'ta 3, Beyaz Grup'ta 5 karşılaşma gerçekleşti.
TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 24. hafta 3, Beyaz Grup'ta da 26. hafta 5 maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ibaş Isparta 32 Spor : 2-1
Ankara Demirspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Aliağa Futbol-Muşspor: 4-0
Beyaz Grup:
Anagold 24 Erzincanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 3-1
Sultan Su İnegölspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-2
Kepezspor-Beykoz Anadoluspor: 2-3
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu: 1-1
Seza Çimento Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 1-2