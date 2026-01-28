Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 21'inci ve 23'üncü hafta maçları sona erdi. Kırmızı Grup'ta dikkat çeken sonuçlar arasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'a 0-6 yenilmesi yer alırken, Beyaz Grup'ta ise Karacabey Belediyespor'un İskenderunspor'u 4-3 yendiği maç öne çıktı.

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-0

Somaspor-Ankara Demirspor: 2-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor: 0-1

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-6

Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-4

Aliağa Futbol-Mardin 1969: 2-0

ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK: 1-0

Beyaz Grup

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-1

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor: 0-0

Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-İskenderunspor: 4-3

Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 4-0

Muğlaspor-Bucaspor 1928: 2-1

Altınordu-Adana 01 FK: 0-3

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
