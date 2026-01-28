Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 21'inci ve 23'üncü hafta maçları sona erdi. Kırmızı Grup'ta dikkat çeken sonuçlar arasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'a 0-6 yenilmesi yer alırken, Beyaz Grup'ta ise Karacabey Belediyespor'un İskenderunspor'u 4-3 yendiği maç öne çıktı.
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-0
Somaspor-Ankara Demirspor: 2-1
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor: 0-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-6
Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-4
Aliağa Futbol-Mardin 1969: 2-0
ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK: 1-0
Beyaz Grup
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-1
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor: 0-0
Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-İskenderunspor: 4-3
Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 4-0
Muğlaspor-Bucaspor 1928: 2-1
Altınordu-Adana 01 FK: 0-3