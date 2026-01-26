Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 21. ve 23. hafta karşılaşmaları, yarınki maçlarla başlıyor. Kırmızı Grup'ta 21 karşılaşma, Beyaz Grup'ta ise 23 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre gruplarda maç programı şöyle:

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Güzide Gebzespor (Ortahisar Yavuz Selim)

28 Ocak Çarşamba:

12.00 Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Muş Şehir)

14.00 Somaspor-Ankara Demirspor (Soma Nazım Yavuz)

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor (Bolluca)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mersin)

15.00 Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Yeni Adana)

15.00 Aliağa Futbol-Mardin 1969 (Aliağa Atatürk)

17.00 ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK (Isparta Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Seza Çimento Elazığspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

28 Ocak Çarşamba:

13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.00 GMG Kastamonuspor-Kepezspor (Gazi)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor (11 Nisan)

15.00 Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman)

15.00 Karacabey Belediyespor-İskenderunspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)

15.00 Muğlaspor-Bucaspor 1928 (Muğla Atatürk)

15.00 Altınordu-Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
