TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları tamamlandı
TFF 2. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Nazilli Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor- 1461 Trabzon : 2-4
Kırklarelispor-Esenler Erokspor: 1-2
Kırşehir Futbol-Hes İlaç Afyonspor: 1-1
Adıyaman FK-Vefa Group Vanspor: 1-3
Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-2
Bursaspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Kırmızı Grup:
Uşakspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-3
Fethiyespor-İnegölspor: 0-0
Anagold 24Erzincanspor- Gmg Kastamonuspor : 2-1
Isparta 32 Spor-Menemen FK: 1-2
Karaman FK-Denizlispor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetleri-Sarıyer: 3-1
Belediye Derincespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0