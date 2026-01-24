Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta maçları sonuçlandı. Kırmızı Grup'ta bazı karşılaşmalar ertelendi. Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor, Muşspor'a 1-3 kaybetti. Beyaz Grup'ta ise Anagold 24Erzincanspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Futbolda TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 20. hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta ertelenen 1 maçın dışında sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Dün:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK: (Ertelendi)

Bugün:

Ankara Demirspor-Muşspor: 1-3

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-1

Mardin 1969 Spor-Somaspor: (Ertelendi)

Granny's Waffles Kırklarelispor-Isbaş Isparta 32 SK: 1-2

Menemen FK-Adanaspor: 3-0

Bursaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Fethiyespor-Aliağa Futbol: 1-3

Beyaz Grup:

Bugün:

Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: (Ertelendi)

Bucaspor 1928-GMG Kastamonuspor: 0-1

Anagold 24Erzincanspor- Altınordu : 2-0

Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0

Sultan Su İnegölspor-Karaman FK: 6-1

İskenderunspor-Batman Petrolspor: 2-2

Beykoz Anadoluspor-Muğlaspor: 1-2???????

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500

