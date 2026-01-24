Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta maçları sonuçlandı. Kırmızı Grup'ta bazı karşılaşmalar ertelendi. Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor, Muşspor'a 1-3 kaybetti. Beyaz Grup'ta ise Anagold 24Erzincanspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Futbolda TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 20. hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta ertelenen 1 maçın dışında sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Dün:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK: (Ertelendi)
Bugün:
Ankara Demirspor-Muşspor: 1-3
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-1
Mardin 1969 Spor-Somaspor: (Ertelendi)
Granny's Waffles Kırklarelispor-Isbaş Isparta 32 SK: 1-2
Menemen FK-Adanaspor: 3-0
Bursaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Fethiyespor-Aliağa Futbol: 1-3
Beyaz Grup:
Bugün:
Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: (Ertelendi)
Bucaspor 1928-GMG Kastamonuspor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor- Altınordu : 2-0
Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
Sultan Su İnegölspor-Karaman FK: 6-1
İskenderunspor-Batman Petrolspor: 2-2
Beykoz Anadoluspor-Muğlaspor: 1-2???????