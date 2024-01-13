TFF 2. Lig'de 20. haftada oynanan maçlar
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TFF 2. Lig'de 20. haftanın açılış gününde Beyaz Grup'ta Kırklarelispor, 1461 Trabzon'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Kırmızı Grup'ta ise İnegölpor, Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig'de 20. haftanın açılış gününde 2 maç yapıldı.
Beyaz Grup'ta yapılan tek müsabakada Kırklarelispor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 yendi.
Kırmızı Grup'taki karşılaşmada ise İnegölpor, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor