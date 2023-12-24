TFF 2. Lig'de 19. ve Sezonun İlk Yarısının Son Haftası Tamamlandı
TFF 2. Lig'de 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor- Kırklarelispor : 1-1
1461 Trabzon FK-Kırşehir SK: 4-1
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor: 3-0
HES İlaç Afyonspor-Adıyaman FK: 1-0
Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 0-1
Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1
Ankaraspor-Altınordu: 1-0
Kırmızı Grup:
GMG Kastamonuspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Isparta 32: 4-1
Somaspor-Karaman FK: 5-1
Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Denizlispor-Belediye Derincespor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-İskenderunspor: 1-5
Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3