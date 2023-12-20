TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı
Beyaz ve Kırmızı gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 2-3
Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2
Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Adıyaman FK-Esenler Erokspor: 0-2
Serik Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 2-2
Kırşehir FK- Zonguldak Kömürspor: 1-2
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Belediye Derincespor-Menemen FK: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2
Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0