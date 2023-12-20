Üye Girişi
Haberler

TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Beyaz ve Kırmızı gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 2-3

Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2

Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Adıyaman FK-Esenler Erokspor: 0-2

Serik Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 2-2

Kırşehir FK- Zonguldak Kömürspor: 1-2

Kırmızı Grup:

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Belediye Derincespor-Menemen FK: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2

Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 1461 Trabzon Derincespor Zonguldak Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title