TFF 2. Lig'de 16. hafta maç sonuçları
TFF 2. Lig'de 16. hafta yapılan 9 maçın sonuçları açıklandı. Beyaz Grup'ta 5, Kırmızı Grup'ta ise 4 karşılaşma oynandı.
TFF 2. Lig'de 16. hafta yapılan 9 maçla başladı.
Beyaz Grup'ta 5, Kırmızı Grup'ta ise 4 karşılaşmanın oynandığı ligdeki sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Nazilli Belediyespor-Yeni Mersin İdman Yurdu: 1-4
Altınordu-Vefa Group Vanspor: 1-1
Ankara Demirspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-1
Bursaspor-Esenler Erokspor: 1-1
Serik Belediyespor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0
Kırmızı Grup:
İskenderunspor-Menemen FK: 1-2
Belediye Derincespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0
Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0