TFF 2. Lig'de 14. hafta maç sonuçları
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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan 14. hafta karşılaşmalarının sonuçları açıklandı.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor: 1-2
Ankara Demirspor- 1461 Trabzon : 1-3
Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-0
Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-2
Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 2-0
İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2
Uşakspor- Gmg Kastamonuspor : 2-4
Belediye Derincespor-İnegölspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: 1-1
Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Sarıyer-Denizlispor: 2-0
Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 2-4
Kaynak: AA / Spor