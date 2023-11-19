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TFF 2. Lig'de 14. hafta maç sonuçları

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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan 14. hafta karşılaşmalarının sonuçları açıklandı.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor: 1-2

Ankara Demirspor- 1461 Trabzon : 1-3

Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-0

Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-2

Kırmızı Grup

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 2-0

İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2

Uşakspor- Gmg Kastamonuspor : 2-4

Belediye Derincespor-İnegölspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: 1-1

Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Sarıyer-Denizlispor: 2-0

Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 2-4

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Ankara Demirspor 1461 Trabzon Futbol Spor Haberler

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