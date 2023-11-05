TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynandı
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TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçların sonuçları açıklandı.
TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Nazilli Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-5
Altınordu-1461 Trabzon FK: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı-Zonguldak Kömürspor: 4-1
Ankara Demirspor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0
Bursaspor-Kırşehir Futbol: 1-3
Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 2-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-Vefa Group Van Spor FK: 3-0
Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Kırmızı Grup:
Belediye Derincespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Karaman FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Denizlispor-Menemen FK: 1-2
Sarıyer-Somaspor: 1-2
Düzce Cam Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Gmg Kastamonuspor : 0-2
İskenderunspor-İnegölspor: 3-1
Uşakspor-Fethiyespor: 0-2