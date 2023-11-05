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TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynandı

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TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçların sonuçları açıklandı.

TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Nazilli Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-5

Altınordu-1461 Trabzon FK: 2-2

Beyoğlu Yeni Çarşı-Zonguldak Kömürspor: 4-1

Ankara Demirspor-Tuna Tarım Kırklarelispor: 0-0

Bursaspor-Kırşehir Futbol: 1-3

Bucaspor 1928-Serik Belediyespor: 2-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Vefa Group Van Spor FK: 3-0

Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Kırmızı Grup:

Belediye Derincespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Karaman FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Denizlispor-Menemen FK: 1-2

Sarıyer-Somaspor: 1-2

Düzce Cam Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Gmg Kastamonuspor : 0-2

İskenderunspor-İnegölspor: 3-1

Uşakspor-Fethiyespor: 0-2

Kaynak: AA / Spor

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