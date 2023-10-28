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TFF 2. Lig'de 11. Hafta Sonuçları

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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'larda oynanan 11. hafta maçlarının sonuçları açıklandı.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'larda 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Hes İlaç Afyonspor- Karacabey Belediyespor: 1-0

Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-2

Adıyaman FK-Bucaspor 1928: 2-2

Serik Belediyespor-Bursaspor: 1-2

Kırşehir Futbol- Ankara Demirspor : 1-4

Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1

Zonguldak Kömürspor-Altınordu: 1-3

1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor: 0-2

Esenler Erokspor-Ankaraspor: 1-2

Kırmızı Grup

Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0

İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1

GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: 2-1

Somaspor-Denizlispor: 1-0

Fethiyespor-İskenderunspor: 4-3

Isparta 32-Karaman FK: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0

Kaynak: AA / Spor

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