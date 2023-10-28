TFF 2. Lig'de 11. Hafta Sonuçları
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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'larda oynanan 11. hafta maçlarının sonuçları açıklandı.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'larda 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Hes İlaç Afyonspor- Karacabey Belediyespor: 1-0
Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-2
Adıyaman FK-Bucaspor 1928: 2-2
Serik Belediyespor-Bursaspor: 1-2
Kırşehir Futbol- Ankara Demirspor : 1-4
Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1
Zonguldak Kömürspor-Altınordu: 1-3
1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor: 0-2
Esenler Erokspor-Ankaraspor: 1-2
Kırmızı Grup
Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0
İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: 2-1
Somaspor-Denizlispor: 1-0
Fethiyespor-İskenderunspor: 4-3
Isparta 32-Karaman FK: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0