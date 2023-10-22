TFF 2. Lig'de 10. hafta maçları sonuçlandı

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan 10. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. İşte maç sonuçları...

TFF 2. Lig'de 10. hafta maçları yapıldı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ile alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karacabey Belediyespor-Esenler Erokspor: 0-2

Vefa Group Vanspor FK-Diyarbekirspor: 2-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Ankaraspor-1461 Trabzon FK: 2-2

Ankara Demirspor-Serik Belediyespor: 1-0

Bursaspor-Adıyaman FK: 1-0

Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 0-3

Altınordu-Tuna Tarım Kırklarelispor: 4-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kırşehir Futbol: 1-0

Kırmızı Grup

İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Fethiyespor: 1-2

Düzce Cam Düzcespor-İnegölspor: 2-3

Denizlispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Sarıyer- Gmg Kastamonuspor : 1-1

Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Belediye Derincespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 Spor: 2-1

Menemen FK-Somaspor: 0-0