TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Vanspor FK Liderliğe Yükseldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Vanspor FK, liderliğe yükseldi. Vanspor FK, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak puanını 15'e çıkardı. Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle: ...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Vanspor FK, liderliğe yükseldi.
Vanspor FK, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak puanını 15'e çıkardı.
Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.VAN SPOR FK
|5
|5
|0
|0
|9
|2
|7
|15
|2.ESENLER EROKSPOR
|4
|4
|0
|0
|9
|1
|8
|12
|3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|5
|4
|0
|1
|8
|6
|2
|12
|4.DİYARBEKİRSPOR
|5
|3
|2
|0
|6
|2
|4
|11
|5.ANKARASPOR
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|4
|10
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|3
|9
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|8
|-1
|9
|8.BUCASPOR 1928
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|8
|9.1461 TRABZON FK
|4
|2
|1
|1
|5
|1
|4
|7
|10.BURSASPOR
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|5
|1
|2
|2
|4
|7
|-3
|5
|12.KARACABEY BELEDİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|4
|-1
|4
|13.ADIYAMAN FK
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|4
|15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|4
|1
|0
|3
|3
|5
|-2
|3
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|4
|0
|2
|2
|1
|4
|-3
|2
|17.KIRŞEHİR FK
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|-6
|2
|18.ALTINORDU
|4
|0
|1
|3
|5
|8
|-3
|1
|19.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|5
|0
|1
|4
|2
|10
|-8
|1
Kaynak: AA / Spor