Haberler

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Vanspor FK Liderliğe Yükseldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Vanspor FK, liderliğe yükseldi. Vanspor FK, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak puanını 15'e çıkardı. Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle: ...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Vanspor FK, liderliğe yükseldi.

Vanspor FK, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak puanını 15'e çıkardı.

Beşinci hafta müsabakalarının sona erdiği Beyaz Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.VAN SPOR FK550092715
2.ESENLER EROKSPOR440091812
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR540186212
4.DİYARBEKİRSPOR532062411
5.ANKARASPOR531173410
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU52306339
7.ANKARA DEMİRSPOR530278-19
8.BUCASPOR 192852216428
9.1461 TRABZON FK42115147
10.BURSASPOR512245-15
11.HES İLAÇ AFYONSPOR512247-35
12.KARACABEY BELEDİYESPOR511334-14
13.ADIYAMAN FK511336-34
14.SERİK BELEDİYESPOR511314-34
15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ410335-23
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR402214-32
17.KIRŞEHİR FK5023410-62
18.ALTINORDU401358-31
19.WEECOINS KIRKLARELİSPOR5014210-81

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Spor Haberler

title