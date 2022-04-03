Futbol: Toplu sonuç
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TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de gruplarda 33. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-1
Uşakspor-Ankara Demirspor: 0-2
Pendikspor-Eskişehirspor: 3-1
Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-6
Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-1
Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor: 4-1
Kırmızı Grup
Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-0
Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor: 2-1
Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor: 1-1
İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1
1461 Trabzon FK-Sarıyer: 2-3
Ankaraspor-Çorum FK: 1-2
Somaspor-Bodrumspor: 1-3
Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 0-6
Diyarbekirspor-Turgutluspor: 1-0
Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2