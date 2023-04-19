TFF 2. Lig: Balıkesispor: 0 Pazarspor: 2
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor konuk ettiği Pazarspor'a 2-0 yenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor konuk ettiği Pazarspor'a 2-0 yenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Balıkesirspor Pazarspor'u konuk etti. 17. dakikada Emrullah takımın 1-0 öne geçirirken, 90. dakikada Sercan'ın attığı gole Pazarspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor