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TFF 2. Lig: Balıkesispor: 0 Pazarspor: 2

TFF 2. Lig: Balıkesispor: 0 Pazarspor: 2

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor konuk ettiği Pazarspor'a 2-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor konuk ettiği Pazarspor'a 2-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Balıkesirspor Pazarspor'u konuk etti. 17. dakikada Emrullah takımın 1-0 öne geçirirken, 90. dakikada Sercan'ın attığı gole Pazarspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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