TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 31. hafta maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 31. hafta maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Arif Dilmeç xx, Orhan Timurtaş xx

Akhisarspor: Enes xxx, Kemal xx, İbrahim xx(Yusuf Kanal dk. 60 x), Cengiz xx, Gökmen xxx, Enes x, Mert xxx(Recep dk. 90+3 ?), Furkan xxx, Cihat xx(Orçun dk. 90+3 ?), Oğuzcan xxx(Yavuz dk.76 x), Bertuğ xxx(Serkan dk. 77 x)

Ankara Demirspor: Oğuz x, Eren x(Taner dk. 62 x), Kamil x(Rahmi Can dk. 46 x), Ümit xx, Aykut xx, Abdulkadir x(Mücahit dk. 62 x), Harun x(Mahmut dk. 74 x), Hasan x(Alim dk. 62 x), Yusuf x, Serdar x, Ergin xx

Goller: Oğuzcan (dk. 30), Furkan (dk. 58), Bertuğ (dk.73) (Akhisarspor), Hasan (dk. 40) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: İbrahim, Yusuf Kanal, Kemal (Akhisarspor) Rahmi Can, (Ankara Demirspor)

Kırmızı kart: Tamer (dk. 85) (Ankara Demirspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title