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TFF 2. Lig 38. Hafta Toplu Sonuçları

TFF 2. Lig 38. Hafta Toplu Sonuçları

Spor Haberleri

TFF 2. Lig, 38. ve son hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor play-off'a adını yazdırırken, Batman Petrolspor küme düştü. Alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig, 38. ve son hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor play-off'a adını yazdırırken, Batman Petrolspor küme düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor: 2-0

İnegölspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-0

Düzce Cam Düzcespor-Esenler Erokspor: 1-2

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Çorum FK: 2-3

Somaspor-Hes İlaç Afyonspor: 3-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bursaspor: 1-1

Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3

Anagold 24Erzincaspor-Ankaraspor: 0-0

Isparta 32 Spor-Sivas Belediyespor: 6-0

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-0

Bitexen Vanspor FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 8-0

Teco Karacabey Belediyespor-Sarıyer: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Pazarspor: 3-1

Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Kırşehir FK: 3-2

İskenderunspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 5-1

1461 Trabzon FK-Weecoins Kırklarelispor: 2-0

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Ankaraspor Spor Haberler

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