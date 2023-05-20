TFF 2. Lig 38. Hafta Toplu Sonuçları

TFF 2. Lig, 38. ve son hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor play-off'a adını yazdırırken, Batman Petrolspor küme düştü. Alınan sonuçlar şöyle: