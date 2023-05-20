TFF 2. Lig 38. Hafta Toplu Sonuçları
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TFF 2. Lig, 38. ve son hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor play-off'a adını yazdırırken, Batman Petrolspor küme düştü. Alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig, 38. ve son hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor play-off'a adını yazdırırken, Batman Petrolspor küme düştü.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor: 2-0
İnegölspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-0
Düzce Cam Düzcespor-Esenler Erokspor: 1-2
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Çorum FK: 2-3
Somaspor-Hes İlaç Afyonspor: 3-2
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bursaspor: 1-1
Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler: 4-3
Anagold 24Erzincaspor-Ankaraspor: 0-0
Isparta 32 Spor-Sivas Belediyespor: 6-0
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-0
Bitexen Vanspor FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 8-0
Teco Karacabey Belediyespor-Sarıyer: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Pazarspor: 3-1
Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Kırşehir FK: 3-2
İskenderunspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 5-1
1461 Trabzon FK-Weecoins Kırklarelispor: 2-0