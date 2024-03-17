TFF 2. Lig 31. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Esenler Erokspor-Nazilli Belediyespor: 3-0
Zonguldak Kömürspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0
Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 0-0
Kırşehir FK-Bursaspor: 1-2
Serik Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-2
AcnTURK Vanspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Düzce Cam Düzcespor: 3-1
Anagold24 Erzincanspor-Belediye Derincespor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-4
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Karaman FK: 5-2
Menemen FK-Denizlispor: 3-1
Somaspor-Sarıyer: 1-1
GMG Kastamonuspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Fethiyespor-Uşakspor: 4-0