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TFF 2. Lig 31. Hafta Maç Sonuçları

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TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Esenler Erokspor-Nazilli Belediyespor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 0-0

Kırşehir FK-Bursaspor: 1-2

Serik Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-2

AcnTURK Vanspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Alagöz Holding Iğdır FK-Düzce Cam Düzcespor: 3-1

Anagold24 Erzincanspor-Belediye Derincespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-4

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Karaman FK: 5-2

Menemen FK-Denizlispor: 3-1

Somaspor-Sarıyer: 1-1

GMG Kastamonuspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Fethiyespor-Uşakspor: 4-0

Kaynak: AA / Spor

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