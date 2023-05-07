TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Amedspor: 0
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TFF 2. Lig Beyaz grupta Amedspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 1-0 kazanarak ligdeki puanını 56'ya yükseltti.
TFF 2. Lig Beyaz grupta Amedspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 1-0 kazanarak ligdeki puanını 56'ya yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Oğuz Akyüz xx, Mehmet Kuru xx,
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Yunus Emre Çakır xx, Ali Yavuz Kol xx (Dk. 81 İbrahim Can Köse x), Muhammed Samet Karakoç xx, Şahin Fıstıkcı xx (Dk. 55 Yasin Dülger xx), Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xx (Dk. 74 Burak Aydın x), İlker Günaslan xx, Sefa Narin xxx, Enes Yılmaz xx, Batuhan Altıntaş xxx
Amedspor: Cantuğ Temel x, Kerem Çağatay x, Ömer Bozan x (Dk. 66 Mehmet Alaeddinoğlu x), Okan Deniz xx, Oğuz Çetinkaya x, Cengiz Ötkün x (Dk. 66 Serdar Eylik x), Yunus Tarhan x (Dk. 85 Halit Çokyaşar?), Muhammet Raşit Yöndem x (Dk. 78 Mehmet Gürkan Öztürk x), Abdussamed Karnuçu xx, Mansur Çalar x (Dk. 85 Seyit Ahmet Altın?), Yasin Abdioğlu x
Goller: Dk. 17 Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Yunus Tarhan, Okan Deniz, Halit Çokyaşar (Amedspor) - ERZİNCAN
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023