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TFF 2. Lig 22. Hafta Maç Sonuçları

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TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

TFF 2. Lig'de 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2

Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor : 1-0

Ankaraspor-Bursaspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK: 1-0

Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1

Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK: 2-1

Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor: 1-1

Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor: 6-2

Kırmızı Grup:

İskenderunspor-Uşakspor: 4-1

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Sarıyer-Karaman FK: 2-0

Denizlispor-Isparta 32 Spor: 1-2

Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0

GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 2-0

Kaynak: AA / Spor

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