TFF 2. Lig 22. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 2. Lig'de 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2
Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor : 1-0
Ankaraspor-Bursaspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK: 1-0
Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1
Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK: 2-1
Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor: 1-1
Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor: 6-2
Kırmızı Grup:
İskenderunspor-Uşakspor: 4-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Sarıyer-Karaman FK: 2-0
Denizlispor-Isparta 32 Spor: 1-2
Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0
GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 2-0