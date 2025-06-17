TFF 2. Lig 2025-2026 Sezonu Grup Kuraları Çekildi

TFF 2. Lig 2025-2026 Sezonu Grup Kuraları Çekildi
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TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu için grup kuraları İstanbul'da yapıldı. 24Erzincanspor, Beyaz gruba düştü. Grubunda 19 takım bulunuyor.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kuraları İstanbul'da çekildi. 24Erzincanspor, çekilen grup kuraları sonrası Beyaz gruba düştü.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kuraları belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde 24Erzincanspor, 19 takımlı Beyaz gruba düştü.

Beyaz grupta şu takımlar yer alıyor; Adana 01 FK, Altınordu, A. 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Kepezspor, M.J. Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Bld. Ankaraspor, Şanlıurfaspor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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