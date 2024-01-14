TFF 2. Lig 20. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 2. Lig'de 20. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sekizer maç yapıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Vanspor FK-Bucaspor 1928: 1-0
Diyarbekirspor-Adıyaman FK: 2-0
Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Kırşehir Futbol: 4-2
Nazilli Belediyespor-Altınordu: 1-1
Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor : 1-3
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1
Düzce Can Düzcespor-Uşakspor: 6-0
Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1
Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Menemen FK-Karaman FK: 1-1
Somaspor-Isparta 32: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1