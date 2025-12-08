Haberler

Amatör statüdeki 197 futbolcu, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle profesyonel liglerdeki 197 amatör futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A takım' listelerinde bulunan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör seviyedeki 197 futbolcuyu, bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonunca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ye sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Haberler.com
