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TFF, 11 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Pendikspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildi. Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Pendikspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan, Antalyaspor ve Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurula gönderildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Çağatay Turan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; Gaziantep FK futbolcusu Papy Djilobodji de kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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