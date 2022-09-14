TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi
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TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya getirildi.
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya getirildi.
Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan 4'üncü genel kurul toplantısında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik eder, başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor