TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi Spor Haberleri TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya getirildi. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya getirildi. Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan 4'üncü genel kurul toplantısında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik eder, başarılar dileriz." denildi. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Türkiye Futbol Federasyonu Eyüpspor Spor Haberler

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