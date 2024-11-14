TEXACO Team AMS, TCR European Endurance'da Üç Podyumla Dönüyor

TCR European Endurance'ta ülkemizi temsil eden TEXACO Team AMS takımı, final yarışında 3 kez podyumun en üst basamağına çıktı.

Yurt dışında elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandıran TEXACO Team AMS, geçtiğimiz hafta sonu TCR European Endurance final yarışı için İtalya'nın ünlü Misano Pistindeydi. Turgut Konukoğlu ve Eric Brigliadori ikilisi AUDI TCR Gen 2 araçları ile hafta sonunun en iyi sürelerini gerçekleştirerek genel klasmanda zaferin sahibi oldu ve böylelikle sezonun genel klasman şampiyonluğunu da elde etti.

Final yarışında Barkın Pınar, AUDI TCR Gen 1'ini ilk yurt dışı yarışında start alan Sinan Çiftçi ile paylaştı. Ekip sürelerini geliştirerek başarılı bir hafta sonuna imza attı ve yarışı gruplarında lider, genel klasmanda ikinci olarak bitirdi.

Seda Kaçan ve İbrahim Okyay ekibi ise AUDİ TCR DSG ile sıralamalarda lider oldu. Gruplarında birinci, genel klasmanda ikinci olarak sürdürdükleri yarışı, finişe 9 dakika kala süspansiyonlarının hasar alması sebebi ile terk etmek zorunda kaldılar.

Bu sonuçlarla TCR European Endurance'ta hem takımlar, pilotlar ve genel klasmanda hem de Gen 1 ve DSG kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu kazanan TEXACO Team AMS, Türkiye motor sporları için değerli sonuçlar elde ederek Türk bayrağını yurt dışında yarış pistlerinde dalgalandırmaya devam etti. - İSTANBUL