TEXACO AMS Takımı Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde Şampiyon Oldu

Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde yarışan Türk ekibi TEXACO AMS, takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etti.

Takımdan yapılan açıklamaya göre TEXACO AMS, Macaristan ve İtalya'da koşulan sezonun ilk 3 ayağındaki 6 yarışta topladığı puanlarla Slovakya'daki son etap öncesi klasmanı zirvede bitirmeyi garantiledi.

Misano Pisti'ndeki 3. ayak yarışlarının ardından TEXACO AMS Yarış Takımı'ndan Barkın Pınar ile Zekai Özen, Gen1, Seda Kaçan ile İbrahim Okyay da DSG kategorisinde şampiyonluğa uzandı.

Seda böylece Avrupa'daki bir pist şampiyonasında sezonu şampiyon tamamlayan ilk kadın sürücü oldu.

Gen 2 sınıfı otomobilleriyle genel klasman pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veren Turgut Konukoğlu-Eric Brigliadori ikilisi ise son ayak öncesi liderliklerini sürdürüyor.