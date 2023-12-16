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Tevfik Yamantürk: 'Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz'

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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, camianın ekonomik refaha kavuşması, planlı ve güvenilir insanlara bağlı olduğunu dile getirerek, 'Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz' dedi. Yamantürk ayrıca, Rıza Hocanın en azından 1.5 sene takımın başında kalması gerektiğini belirtti.

- Tevfik Yamantürk : "Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk :

"Rıza Hocanın en azından 1.5 sene takımın başında kalması gerekir"

İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, camianın ekonomik refaha kavuşması, planlı ve güvenilir insanlara bağlı olduğunu dile getirerek, "Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz" dedi.

Beşiktaş'ın 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetimine başarılar dileyerek sözlerine başladı. Kulübün borç yüküne ve futbol şubesinin başarısı için gerekenlere değinen Tevfik Yamantürk, "Yeni yönetimimizin camiamıza hayırlı olmasını divan kurulu olarak temenni ediyoruz. Geride bıraktığımız başkanlık seçim sürecinde adaylarımızın saygı ve sevgi içerisinde bir süreç geçirmesi hepimizi mutlu etti. Ben ve arkadaşlarım kulübün borcunu nasıl ödeyebileceğimizi sizlere anlatmaya çalıştık. Para ile ödenebilecek bir borca sahip değiliz. Ancak güvenilir ve planlı insanlar tarafından çözülebilecek sorunlar bunlar. Ben yeni yönetimimizden bu konu hakkında gerçekçi çözümler bekliyorum ve inanıyorum. Menajerlere verdiğimiz paranın zekatını kulübe ayırsak, borcumuzu daha düzgün yönetiriz. Yönetim kurulu üyelerimizin bu yükün altından kalkabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Camianın efsane isimlerinin işe el atmış olması kendi adıma sevindirici bir durum"

Futbol şubesinde olumlu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Yamantürk, "Futbolumuzun emin ellerde olması, camianın efsane isimlerinin işe el atmış olması kendi adıma sevindirici bir durum. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın simge isimleridir ve futbol şubemizin yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynayacaklardır. Bir Beşiktaşlı olarak, Rıza Hocanın (Çalımbay) en azından 1.5 sene takımın başında kalması yerinde olacaktır. Bu sebeple başkanımız Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün normalleşmesi gerektiğini ve camianın başarıya odaklanması gerektiğini söyleyen Tevfik Yamantürk, "Biz kulüp olarak 7 yılda 5 kez seçim yaptık. Yeni Başkanımızın görev süresini taraftarın belirlememesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tevfik Yamantürk Hasan Arat Beşiktaş Haberler

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