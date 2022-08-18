Beşiktaş'ta 17 Eylül'de yapılacak olan Divan Başkanlık Seçimi öncesinde mevcut başkan Tevfik Yamantürk adaylığını açıkladı. Yamantürk, kulübün borcuna dikkat çekerek, "Bu borç ödenmeyecek bir borç değil. Bunun ödenebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta 17 Eylül'de gerçekleşecek olan Divan Kurulu Başkanlık Seçimi öncesinde mevcut Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı. Adaylığını duyurduktan sonra neden aday olduğuyla ilgili konuşan Yamantürk, "Kulüplerin milli olmaktan çıkacağını gördüğümüz için bu işlere soyunduk. Yoksa buna ayıracak ne vaktimiz var ne de popüler olmak gibi endişemiz var. Bunlar beni ve arkadaşlarımızı rahatsız ediyor. Bizler kendi halinde hayatlarını yaşayan insanlarız. Bu hal ve gidişat kulüplerin yerli ve milli olmaktan çıkacağını gösteriyor. Bu şerefli bir görev. Ben bu işe ilk talip olduğumda eşim, çocuklarım, kardeşim neden kabul ettiğimi sormuştu ben de onlara şunu söyledim, 'Bu ülkenin müdafaası için gencecik insanlar şehit oluyorlar. Biz hiçbir şey yapmadan Boğaz'ın kenarında oturarak düşüncelerini söyleyip, gücümüzü kullanıp bu işlerin içine giriyoruz. Ama öldüğümüz zaman üzerimize şerefli Beşiktaş bayrağını örtecekler ve Beşiktaş bayrağının da üzerinde Türk bayrağı var. Bundan daha büyük şeref olur mu?'" ifadelerini kullandı.

"Kulüpler yabancıların eline geçecek"

Futboldaki mali durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Yamantürk, "Kulüpler yabancıların eline geçecek. Göztepe'yi Danimarkalı bir yatırımcı aldı. Ne kanunlar değişiyor, bu da değişebilir. Beşiktaş da halka açık. Halka açık kısmını toparlarlar. Bazı toplumlar bunu kabul edebiliyor. İngiltere'de Ruslar gelip kulübü alıyor. Ama biz İngiltere değiliz. Mesela bu Almanya'da olmuyor. Belki sömürge kültürü olan toplumlar için bunu anlamak daha kolay. Ama bizde böyle bir kültür yok. Başkalarıyla yaşamaya alışığız ama kimseyi sömürmemişiz, eşit şartlarda yaşamışız. Camia 'Biz sizi istemiyoruz, kulübümüzde Arapça konuşulmasında bir beis görmüyoruz' derse ona da yapacağımız bir şey yok" diye konuştu.

"Bu borç ödenmeyecek bir borç değil"

Kulübün borcunun yüksek olmasına karşın ödenebilecek bir durumda olduğunu da söyleyen Tevfik Yamantürk, "Borç bizim borcumuz tabii ki ama borcu veren de, bunu almak isteyecek. O zaman biz de el ele vererek bu borçları ödemek için gayret göstereceğiz. Ben ve arkadaşlarım etüt edip çalışıyoruz. Bu borçların hala ödeneceğini görüyoruz. Unutmayın, faiz ödediğimiz kısım sadece 200 milyon Euro. Takımın mali boyunu kısaltırsanız bu sizin cebinize kalıyor. 50 milyon Euro'luk takım yerine 20 milyon Euro'luk takımla sahaya çıkarsanız, 30 milyon Euro cebinize kalıyor" dedi. Eski başkan Fikret Orman'ın kendisine geçmiş dönemde destek vermesinin olumsuzluk oluşturabileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yamantürk, "İnanın bu konu aramızda gündeme bile gelmedi. Bunun olumsuz etkileyeceğini hiç düşünmedik, aklımıza gelmedi. Ama bundan sonra düşünelim. Geçen dönem camia bizi büyük bir teveccühle seçti ve biz bunun da üzerinde bir oy almak istiyoruz. Biz bize oy vermediğini düşündüğümüz kişilerle bir araya geliyoruz ve neler yapabileceğimizi soruyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu insanların Beşiktaş'ta yeri olmamalı"

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın TMSF'ye düşmesi durumunda satın almak istediğini ifade eden iş insanı Ethem Sancak'la ilgili soruyu yanıtlayan Tevfik Yamantürk, "Ethem Sancak'ı yönetimin disipline verdiğini duyduk. Ama bence önemli olan toplum, bu gibi insanları içine kabul ederken daha dikkatli olmalı. Kimin kayığına binerse onun küreğini çeken insanların Beşiktaş'ta yeri olmamalı. 'Bana Türk demeyin, ben Arap'ım, utanırım' deyip de arkasında aslan gibi Türk koruma polisiyle İstanbul'un ortasında dolaşan insanları Beşiktaş'ta yeri olmamalı. Burada ay-yıldız var, Arap bayrağı yok" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL